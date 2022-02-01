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Сеть зарядных станций для электромобилей создадут между Тюменью, Омском и Тобольском до 2025 года

Общество, 18:03 12 февраля 2022

minpromtorg.gov.ru

Станции для скоростной зарядки электроавтомобилей планируют установить между Тюменью, Омском и Тобольском до 2025 года.

В 2022 году установят три станции мощностью 50 кВт на федеральной дороге между Тюменью и Омском, сообщают "Россети Тюмень".

Автомобилисты смогут зарядить электромобиль до 80% всего за 30 минут, время полной "заправки" батареи составит около 2 часов.

Также энергетики ведут переговоры с двумя строительными корпорациями Тюмени о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов. Такой подход позволит обеспечить потребности жителей в зарядке электромобилей, исключив использование бытовой сети для этих целей, а значит снизить риск нарушения энергоснабжения многоквартирных домов.

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