Сеть зарядных станций для электромобилей создадут между Тюменью, Омском и Тобольском до 2025 года
Станции для скоростной зарядки электроавтомобилей планируют установить между Тюменью, Омском и Тобольском до 2025 года.
В 2022 году установят три станции мощностью 50 кВт на федеральной дороге между Тюменью и Омском, сообщают "Россети Тюмень".
Автомобилисты смогут зарядить электромобиль до 80% всего за 30 минут, время полной "заправки" батареи составит около 2 часов.
Также энергетики ведут переговоры с двумя строительными корпорациями Тюмени о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов. Такой подход позволит обеспечить потребности жителей в зарядке электромобилей, исключив использование бытовой сети для этих целей, а значит снизить риск нарушения энергоснабжения многоквартирных домов.