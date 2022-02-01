Тюменские врачи освоили новые методы лечения инсульта

Фото ОКБ №1. Архив. Фото ОКБ №1. Архив.

Более 500 пациентов с инсультом получили высокотехнологичную медицинскую помощь в неврологическом отделении №1 тюменской областной клинической больнице №1 в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Нововведение в отделении - гибридные операции. Пациенту в остром периоде инсульта проводят обследование, потом его направляют в отделение рентгенхирургии на тромбэктомию, оттуда в операционную - к сосудистым хирургам. Они удаляют атеросклеротическую бляшку. Затем пациента переводят в палату реанимации. Все эти манипуляции выполняются в первые 12-24 часа.

На конференции "Доказательная неврология" доклад врачей неврологического отделения ОКБ №1 о гибридной операции стал своеобразным прорывом. Почти 10 таких вмешательств было выполнено за прошедший год.

В 2022 году парк оборудования отделения вновь пополнится. "У нас появятся высокие ходунки. С их помощью мы будем восстанавливать навыки ходьбы у пациента прямо в отделении", - рассказал заведующий неврологическим отделением Рашит Раемгулов.

Отметим, что отделение было создано чуть меньше двух лет назад в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Евгений Бабенко