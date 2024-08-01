Преподаватели из Кузбасса стажировались в тюменской компании "Мостострой 11"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 преподавателей из техникумов Кузбасса прошли пятидневную стажировку на базе АО "Мостострой 11" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". По 500 студентов из разных регионов ежегодно проходят практику на предприятиях тюменской компании. Теперь пришло время преподавателей, сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор "Мостострой 11" Николай Руссу.

"Было какое-то упущение – мы получаем студентов, которых готовят преподаватели, а они в свою очередь никогда не были на производстве. Преподаватели своими глазами увидели производственные мощности, оборудование, отношение внутри стройплощадки между сотрудниками. В будущем пробел между образованием и практикой будет ликвидироваться, мы получим более квалифицированных специалистов", - уверен Руссу.

"Мостострой 11" с 2023 г. входит в образовательный кластер Тюменской области "Транспорт и дорожное строительство". Впервые ведущая строительная компания стала стажировочной площадкой для педагогов из другого региона. Кузбасские педагоги успели оценить объекты, которые построили мостостроевцы в Тюмени, – ЗАГС, ТКАД, новый корпус ТюмГУ.

Учебная программа была разработана в рамках нацпроекта по направлениям: машиностроение, сварочное производство, транспортная интеллектуальная система.

"На практике они увидели виды поломок автомобилей и способы их выявления. Сварочное производство - наш преподаватель рассказывал о деформационных швах, способах их выявления. В рамках лаборатории неразрушающего контроля участники стажировки провели замеры. Еще был курс по ТИС – программа, которая помогает следить за перемещением транспорта. Они поработали с нашей программой MStroy во взаимодействии с ТИС и дублированием с программой 1С", - уточнила руководитель службы по персоналу ТФ "Мостоотряд-36" АО "Мостострой 11" Нелли Плесовских.

Руководитель стажировки преподавателей по программе "Профессионалитет" Кузбасского образовательного кластера "Транслогистик" Наталья Машкина рассказала, что первый модуль обучения был пройден дистанционно. Второй – в Тюмени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В "Мостострой 11" мы увидели применение современных технологий, оборудования, все компетенции, по которым наши преподаватели проходят обучение. Также пообщались с преподавателями тюменских техникумов, посмотрели оборудование в мастерских. Полученный опыт в Тюмени передадим студентам, расскажем о предприятии, и в дальнейшем своих студентов можем отправлять на практику в ваш регион", - поделилась Наталья Машкина.

Прокопьевский транспортный техникум станет участником федерального проекта "Профессионалитет" со 2 сентября. После посещения Тюмени образовательному учреждению есть к чему стремиться, заметила преподаватель по техобслуживанию и ремонту транспорта Жанна Мизева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Стажировка прошла на ура. Мы конкретно работали с предприятиями, видели их проблемы, задачи. Увидели, в какой рабочей силе они нуждаются, и что мы для этого должны сделать. Мы должны готовить специалистов, которые сумеют работать на современном оборудовании. Та материальная база, которую мы увидели здесь, она богатая, видно, что руководство старается. Это бы донести до наших руководителей: как все правильно, грамотно сделать, и чтобы это было у нас", - отметила она.

Все кузбасские преподаватели сдали квалификационные экзамены и получили сертификаты об успешном прохождении стажировки. Они выразили тюменцам признательность за гостеприимство, радушный прием и подарили мостостроевцам душевные стихи и сувениры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева