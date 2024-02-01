В Тюмени образовательный кластер "Транспортная промышленность" откроют в сентябре 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный кластер "Транспортная промышленность" откроют в Тюмени 2 сентября 2024 г. Ядром кластера станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Все инфраструктурные листы по восьми видам работ согласованы, список участников пополняется.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак.

"Дизайн-проект каждой из восьми зон согласован. Объявлены все закупки. Закупка на быстровозводимое модульное здание уже свершилась, поставщик определен. В нем будет три зоны подвидов работ. Согласованы с министерством карьерные карты выпускников по всем пяти специальностям, которые зашли в кластер", - рассказала она.

Руководство техникума находится в стадии переговоров с АО "ТАЛК лизинг" по вопросу вхождения в образовательный кластер. По словам Тамары Шпак, компания важна тем, что у них есть трактородром в пос. Винзили, который может быть передан в собственность кластера безвозмездно.

Команду амбассадоров "Профессионалитета" формируют образовательные организации кластера - Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тобольский многопрофильный техникум, Голышмановский агропедагогический колледж, Агротехнологический колледж, Техникум строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменский колледж производственных и социальных технологий. До 1 марта они пройдут процедуру регистрации.

Вся производственная база кластера будет находиться по ул. Рылеева, 34. В модульном здании площадью 832 кв. метра планируется организовать три зоны – ремонт спецтехники, возведение конструкций дорожных ограждений и лаборатория по испытаниям дорожных и стройматериалов.

На территории кластера появится полигон по ремонту и строительству инфраструктуры.

В кластер "Транспортная промышленность" вошли АО "Мостострой-11", АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП". Есть еще ряд предприятий, с которыми Тюменский колледж производственных и социальных технологий ведет переговоры. Кластер, однозначно, будет расширяться, уверена Тамара Шпак.

Напомним, подписание соглашений об образовании кластера в рамках федеральной программы "Профессионалитет" прошло в августе 2023 г.

Образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина" с ядром в Тобольском медицинском колледже им. Володи Солдатова открыли 1 сентября 2023 г.

В кластер "Машиностроение" вошли Тюменский индустриальный университет - ядро, ПАО "Тюменские моторостроители", АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Газпромнефть — Заполярье", ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект", АО "Сибирско-уральская энергетическая компания". Его откроют до конца 2024 г.

Анжела Лебедева