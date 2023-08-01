Тюменская область на оснащение кластера "Клиническая и профилактическая медицина" получила 60,5 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60,5 млн рублей предусмотрено по федеральному проекту "Профессионалитет" на оснащение образовательного кластера "Клиническая и профилактическая медицина" с ядром в Тобольском медицинском колледже им. Володи Солдатова. 285 студентов по двум специальностям начнут обучаться в кластере с 1 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова Наталья Данилина во время августовского форума "Призвание-2023" в ДК "Нефтяник" 24 августа.

"Мы застраиваем восемь образовательных зон. Корпуса Тобольского колледжа, симуляционный центр, все высокотехнологичное оборудование брендируются. Такого оборудования наш колледж еще не видел, ранее не могли себе такое позволить. У нас будут симуляционные машины скорой помощи, VR-тренажеры, другие тренажеры разного уровня реалистичности. Все для того чтобы студенты могли уже с первых дней отрабатывать медицинские манипуляции", - говорит она.

директор Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова Наталья Данилина | Фото: ИА "Тюменская линия, Сергей Елесин директор Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова Наталья Данилина | Фото: ИА "Тюменская линия, Сергей Елесин

В кластер "Клиническая и профилактическая медицина" вошли еще два колледжа – Ишимский и Тюменский, Областная больница №3 Тобольска, больница №20 Увата, частная организация санэпидблагополучия Тобольска.

Накануне приемной кампании амбассадоры "Профессионалитета" встречались со школьниками, рассказывали о проекте и специальностях, особенностях и преимуществах обучения в кластере.

По словам директора колледжа, в первую очередь принимали документы от выпускников, которые прошли обучение в медицинских классах, от волонтеров-медиков, и тех, кто получил направление от ФАПов на поступление. Основное условие поступления – заключение целевого договора.

Рейтинг строился по оценкам аттестата. Абитуриенты прошли психологическое тестирование. Зачисление пройдет 26 августа.

"Набрали 285 студентов по двум образовательным программам: "Лечебное дело" и "Акушерское дело". Они будут учиться во всех трех колледжах кластера", - уточнила Наталья Данилина.

Административно-управленческий персонал, методисты, преподаватели, медицинские специалисты в рамках федерального проекта "Профессионалитет" проходят обучение по программам профподготовки дистанционно. Стажировки прйодут очно.

"Коллектив в ожидании нового оборудования. Все зажглись новыми идеями. Это новая образовательная технология. И это перезагрузка. А еще совпала реализация этого проекта с внедрением новых образовательных стандартов в медицине. Сокращен на год срок обучения. Оно становится более практико-ориентированным. Мы будет еще ближе к медицинским организациям. Хотя и так всегда работали тесно", - подытожила главный координатор образовательного кластера "Клиническая и профилактическая медицина" Наталья Данилина.

Анжела Лебедева