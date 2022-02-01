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Сквер Згерского создадут в Тюмени

Общество, 12:03 14 февраля 2022

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Сквер имени бывшего директора Тюменской филармонии Леонида Згерского обустроят на ул. Республики в Тюмени.

Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Леонид Вячеславович более 40 лет возглавлял Тюменскую филармонию. По большому счету он ее создал. Фестиваль "Алябьевская осень", творческие вечера, посвященные Юрию Гуляеву, родились благодаря воле и творческому потенциалу этого замечательного человека", – поделился Руслан Кухарук.

скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

В 2021 году исполнилось 100 лет с рождения Леонида Згерского. К главе города обратились представители культуры, коллектив филармонии, общественные организации, жители Тюмени с предложением создать в областной столице топоним, место, которое было носило имя Згерского.

"Мы нашли такой уголок. Он небольшой, уютный. Это скверик, расположенный в непосредственной близости от Тюменской филармонии на улице Республики. Он примыкает еще и к улице Дзержинского", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова

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# Руслан Кухарук , скверы , Тюменская филармония

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