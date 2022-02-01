Сквер Згерского создадут в Тюмени
Сквер имени бывшего директора Тюменской филармонии Леонида Згерского обустроят на ул. Республики в Тюмени.
Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.
"Леонид Вячеславович более 40 лет возглавлял Тюменскую филармонию. По большому счету он ее создал. Фестиваль "Алябьевская осень", творческие вечера, посвященные Юрию Гуляеву, родились благодаря воле и творческому потенциалу этого замечательного человека", – поделился Руслан Кухарук.
В 2021 году исполнилось 100 лет с рождения Леонида Згерского. К главе города обратились представители культуры, коллектив филармонии, общественные организации, жители Тюмени с предложением создать в областной столице топоним, место, которое было носило имя Згерского.
"Мы нашли такой уголок. Он небольшой, уютный. Это скверик, расположенный в непосредственной близости от Тюменской филармонии на улице Республики. Он примыкает еще и к улице Дзержинского", – заключил Руслан Кухарук.
Инна Пахомова