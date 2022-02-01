В Тюменской области в 2021 году под венец шли 26-летние женихи и 25-летние невесты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

91-летняя невеста оказалась самой "взрослой" новобрачной Тюменской области в 2021 году. Ее избраннику - 70 лет. Самым возрастным женихом стал 85-летний мужчина, влюбивший в себя 60-летнюю суженую, сообщает региональная служба ЗАГС.

Однако чаще всего, по данным статистики, в Тюменской области регистрируют браки женихи и невесты в возрасте от 25 до 34 лет. В 2021 году в этой возрастной группе мужчины женились в 26 лет, невесты шли под венец в 25 лет. При этом, несмотря на популярность указанной возрастной группы, большее количество невест выходили замуж в возрасте 23 лет.

Количество зарегистрированных браков в 2021 году увеличилось на 24%. Это отчасти вызвано пандемией: многие пары решили перенести торжества с 2020 года на более спокойные времена.

В Сорокинском районе количество браков выросло на 70%, в Ишиме - на 44%, в Ялуторовске - на 43%, в Исетском районе - на 35%, в Аромашевском районе - на 33%.