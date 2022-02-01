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Суд расторг брак тюменки и мигранта из Таджикистана

Общество, 10:51 15 февраля 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Калининский районный суд в Тюмени признал фиктивным брак местной жительницы и мигранта из Таджикистана. Иностранец заплатил "супруге" за свидетельство о браке ради разрешения на временное проживание в России, сообщает областная прокуратура.

Было установлено, что 18-летний мигрант вступил в брак с 20-летней тюменкой в мае 2016 года. Однако совместно супруги не проживали и общего быта не вели.

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно статье семейного кодекса РФ брак по решению суда может быть признан недействительным, если супруги зарегистрировали его без намерения создать семью.

Прокурор Калининского округа обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд требования прокурора удовлетворил.

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# фиктивный брак

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