Суд расторг брак тюменки и мигранта из Таджикистана

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Калининский районный суд в Тюмени признал фиктивным брак местной жительницы и мигранта из Таджикистана. Иностранец заплатил "супруге" за свидетельство о браке ради разрешения на временное проживание в России, сообщает областная прокуратура.

Было установлено, что 18-летний мигрант вступил в брак с 20-летней тюменкой в мае 2016 года. Однако совместно супруги не проживали и общего быта не вели.

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно статье семейного кодекса РФ брак по решению суда может быть признан недействительным, если супруги зарегистрировали его без намерения создать семью.

Прокурор Калининского округа обратился в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд требования прокурора удовлетворил.