Ямальцы напишут этнодиктант на семи диалектах языков коренных народов

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Диктант на языках коренных малочисленных народов напишут на Ямале 21 февраля. В округе впервые подготовили тексты на семи диалектах четырех языков коренных народов, на которых говорят северяне. Это шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты языка ханты; тундровый и лесной диалекты ненецкого; ижемский диалект коми и селькупский язык, сообщает правительство округа.

Диктант пройдет очно на 37 площадках и дистанционно, для этого будет организована онлайн-трансляция. Результаты разместят 25 марта на сайтах организаторов. Всем участникам направят электронный сертификат.

В 2021 году этнодиктант написали 450 ямальцев из 13 муниципальных образований. Самому юному участнику диктанта было 11 лет, самому взрослому 78 лет.