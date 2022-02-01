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Ямальцы напишут этнодиктант на семи диалектах языков коренных народов

Общество, 09:18 18 февраля 2022

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Диктант на языках коренных малочисленных народов напишут на Ямале 21 февраля. В округе впервые подготовили тексты на семи диалектах четырех языков коренных народов, на которых говорят северяне. Это шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты языка ханты; тундровый и лесной диалекты ненецкого; ижемский диалект коми и селькупский язык, сообщает правительство округа.

Диктант пройдет очно на 37 площадках и дистанционно, для этого будет организована онлайн-трансляция. Результаты разместят 25 марта на сайтах организаторов. Всем участникам направят электронный сертификат.

В 2021 году этнодиктант написали 450 ямальцев из 13 муниципальных образований. Самому юному участнику диктанта было 11 лет, самому взрослому 78 лет.

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# диктант , родной язык

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