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В Тюмени снесут аварийный пятиэтажный дом на ул. Карла Маркса

Общество, 10:32 17 февраля 2022

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Дом по ул. Карла Маркса, 121 в Тюмени признан аварийным и подлежащим сносу. Такое единогласное решение принято на заседании межведомственной комиссии, в которую входят представители Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции, МЧС, профильных структур администрации города.

5-этажка на ул. Карла Маркса, 121 была построена в 1970 году. В 2017 году она была признана аварийной и подлежащей реконструкции. Статус "аварийного и подлежащего реконструкции" дома, по словам представителя УК "Легион" Расима Гусейнова, означал, что собственники должны были провести мероприятия, направленные на восстановление конструктивных элементов здания.

Поскольку этого не происходило, конструктивные элементы пришли в аварийное и ограниченно трудоспособное состояние. Это выявило дополнительное обследование здания, заказанное управляющей компанией, у специализированной организации.

Это и стало основанием для того, чтобы комиссия приняла решение о сносе дома. Теперь после проведения необходимых юридических процедур он будет внесен в программу по расселению. Тем временем за его содержанием и безопасной эксплуатацией продолжит следить управляющая организация.

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# аварийное жилье

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