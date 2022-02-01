Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 32 медали

| Фото: Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

В активе нашей команды 32 награды: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград россияне заняли вторую строчку, установив собственный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде. Ранее сборные России и СССР завоевали 29 медалей на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-1988 в Калгари.

Тюменские спортсмены принесли в копилку российской команды шесть медалей. Лыжник Денис Спицов завоевал золото и серебро в скиатлоне и эстафете 4х10 км. В женской эстафете золотую награду выиграла лыжница Татьяна Сорина. Иван Якимушкин стал серебряным призером в лыжном марафоне. Биатлонист Александр Логинов завоевал две бронзы в смешанной эстафете и мужской эстафете.

Победителем медального зачета стала команда Норвегии, у которой 37 наград (16+8+13). На втором месте сборная Германии 27 (12+10+5). Следом расположились хозяева Олимпиады китайцы — 15 (9+4+2).

Евгений Новоселов