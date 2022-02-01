В шести из семи номинаций ХVIII фестиваля "Зимний Бардовский" победили тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителями ХVIII фестиваля "Зимний Бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова стали Шамиль Хажиев, София Елизарова, Диана Зиновьева, Александра Замятина, Георгий Дробышев и ансамбль "Мегадетство" из Тюмени, а также Наталья Мальцева из Томска, сообщает ТКТО.

Фестиваль авторской песни завершился Гала-концертом во Дворце культуры "Нефтяник" 20 февраля. Дипломы и призы лауреатам вручали члены жюри: заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады ТГИК, профессор Ирина Бархатова и автор-исполнитель Марина Дмитриева. Теперь победителям предстоит участие в Грушинском фестивале, там они выступят сразу во втором туре.

На протяжении двух дней свой талант демонстрировали исполнители и авторы из Новосибирска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Тобольска, Заводоуковска, Томска, Нижневартовска, юга Тюменской области и Тюмени. Участники боролись в номинациях: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Дуэты и ансамбли", "Поэзия", "Поющая семья", "Современная обработка классики бардовской песни" и "Мастер".