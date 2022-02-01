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В Тюмени горячая линия для девятиклассников пройдет 22 февраля

Общество, 17:43 21 февраля 2022

группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте | Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте

Горячую линию по вопросам итоговой аттестации учеников 9 классов организует в Тюмени департамент образования администрации города 22 февраля с 14 до 17 часов.

Родители и выпускники 9 классов областного центра могут задать специалистам вопросы об организации выпускных экзаменов в 2022 году по телефонам: (3452) 56-13-84, 56-13-51, сообщает администрация Тюмени.

1 марта завершится прием заявлений от девятиклассников тюменских школ на прохождение государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ, ГВЭ.

В 2022 году обучающиеся 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

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