Жителям Тюменской области предлагают скинуться на постройку конюшни в селе Ершово

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Народный сбор средств для постройки конюшни в с. Ершово объявил Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова. На них будет построена конюшня с мини-ипподромом для мини-лошадей, сообщает учреждение.

Каждый может внести свой вклад, купив одно или несколько бревен: двухметровое бревно стоимостью 600 рублей или четырехметровое стоимостью 1 тыс. 200 рублей.

Реквизиты для перечислений здесь.