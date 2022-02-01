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Жителям Тюменской области предлагают скинуться на постройку конюшни в селе Ершово

Общество, 18:51 24 февраля 2022

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Народный сбор средств для постройки конюшни в с. Ершово объявил Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова. На них будет построена конюшня с мини-ипподромом для мини-лошадей, сообщает учреждение.

Каждый может внести свой вклад, купив одно или несколько бревен: двухметровое бревно стоимостью 600 рублей или четырехметровое стоимостью 1 тыс. 200 рублей.

Реквизиты для перечислений здесь.

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# Ершово , Ишимский район , сбор средств

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