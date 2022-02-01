Соревнования WorldSkills Russia в Тюменской области доступны в соцсетях

| Фото: с сайта worldskills.ru | Фото: с сайта worldskills.ru

Следить за ходом соревнований IX открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" зрители смогут в социальных сетях.

"Увидеть происходящее на площадках можно в социальных сетях департамента труда и занятости и службы занятости. У нас будет работать телестудия, которая осветит событие. На канале YouTube пройдет трансляция каких-то интересных моментов, связанных с проведением чемпионата", — рассказал на пресс-конференции директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

Чемпионат продлится несколько дней, для его проведения подготовили 19 площадок. Участники, эксперты и волонтеры сгруппированы так, чтобы не было сосредоточения большого количества людей.

На группы чемпионата в социальных сетях можно подписаться здесь.

Инна Пахомова