Иоганн Себастьян Бах в Ирландии: в Тюменской филармонии прозвучат орган, волынка, кельтская арфа

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Органный концерт Марии Блажевич "Иоганн Себастьян Бах в Ирландии" состоится в Тюменской филармонии 6 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Исполнители - лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), Алёна Дубровина (кельтская арфа, волынка, ирландский вистл) и артисты Тюменской филармонии. Они исполнят прелюдия и фугу соль мажор; Итальянский концерт в переложении для органа; "Каприччио на отъезд возлюбленного брата"; органные пьесы Штамма, музыка из фильмов "Титаник" и "Храброе сердце", зажигательные ирландские композиции.

В эпоху Баха орган был "королем всех инструментов" - самым мощным, полнозвучным и красочным. Это любимый инструмент композитора, постоянный спутник его жизни. С ранних лет он неустанно учился искусству импровизации, явившейся основой его композиторского мастерства.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

Возрастное ограничение: 6+