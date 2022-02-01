Голышмановская поэтесса Ольга Кляпышева посвятила стихи родному краю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 стихотворений написала поэтесса из Голышмановского городского округа Ольга Кляпышева.

Свои произведения она посвящает Великой Отечественной войне, любви, природе и родному краю. Часть стихотворений Ольги Кляпышевой опубликована в сборниках, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Не люблю грустных стихов, предпочитаю оптимистичные и патриотические. Некоторые мои стихи легко ложатся на мелодии", - рассказала Ольга Кляпышева.

Сама поэтесса работала учителем начальных классов и часто удивляла учеников своим поэтическим талантом. В настоящее время она на пенсии, но продолжает активную деятельность – встречается с единомышленниками в литературном объединении "ЛАД" при Голышмановской центральной библиотеке и читает свои стихи.