Роспотребнадзор: активный образ жизни поможет укрепить иммунитет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полноценное здоровое питание, отказ от вредных привычек, забота о физическом и ментальном здоровье, закаливание, подвижный образ жизни, здоровый сон - главное в поддержании иммунитета, сообщает Роспотребнадзор.

Эксперты отмечают, что существуют факторы, которые негативно влияют на иммунитет: вредные привычки, нерациональное питание, нехватка витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, травмы, загрязнение окружающей среды и длительный стресс.

Бесконтрольное употребление лекарств, частые простудные заболевания, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли, появление высыпаний на коже – всё это признаки снижения иммунной активности.

Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию, советуют специалисты.