  • 2 марта 20222.03.2022среда
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Медики Ярковской больницы проводят на новом аппарате УЗИ до 40 исследований в день

Общество, 12:53 02 марта 2022

Пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

До 40 диагностических процедур в Ярковском районе ежедневно проводят специалисты Областной больницы №24 с. Ярково. Новый аппарат УЗИ экспертного класса отличается точностью и универсальностью всех видов исследований.

За последние шесть месяцев на дообследование по результатам УЗИ молочных желез и малого таза направили 167 человек. У 12 человек выявили онкологические заболевания, у 19 - предраковые состояния, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Еще несколько лет назад мы и не мечтали работать на таком аппарате. Новый аппарат УЗИ экспертного класса отличается точностью и универсальностью всех видов исследований. Пациентам доступны исследования разных органов и систем – это акушерство и гинекология, кардиология, неврология, онкология, травматология и ортопедия, а также другие направления", – говорит врач ультразвуковой диагностики Евгения Башмакова.

Новая ультразвуковая система появилась в Областной больнице №24 в июне 2021 года по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровье , здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 02.03.2022Тамара Трунилова рассказала о творческом коллективе студии "Максимум"
13:56 02.03.2022В Тюменской области коронавирусом заболели еще 1 тыс. 635 человек
13:41 02.03.2022Союзы матерей солдат Тюменской области опровергли информацию о митингах
13:38 02.03.2022Динамику депрессивных расстройств в пандемию у жителей 12 стран исследуют тюменские ученые