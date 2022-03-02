Медики Ярковской больницы проводят на новом аппарате УЗИ до 40 исследований в день

Пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области Пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

До 40 диагностических процедур в Ярковском районе ежедневно проводят специалисты Областной больницы №24 с. Ярково. Новый аппарат УЗИ экспертного класса отличается точностью и универсальностью всех видов исследований.

За последние шесть месяцев на дообследование по результатам УЗИ молочных желез и малого таза направили 167 человек. У 12 человек выявили онкологические заболевания, у 19 - предраковые состояния, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Еще несколько лет назад мы и не мечтали работать на таком аппарате. Новый аппарат УЗИ экспертного класса отличается точностью и универсальностью всех видов исследований. Пациентам доступны исследования разных органов и систем – это акушерство и гинекология, кардиология, неврология, онкология, травматология и ортопедия, а также другие направления", – говорит врач ультразвуковой диагностики Евгения Башмакова.

Новая ультразвуковая система появилась в Областной больнице №24 в июне 2021 года по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".