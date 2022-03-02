Минстрой поддержит льготную ипотеку в рамках антикризисных мер
В рамках антикризисных мер Минстрой РФ поддержит льготную ипотеку. Для сохранения доступности жилья для граждан будет сформировано "ипотечное меню", сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что ситуация с ключевой ставкой, которая сегодня составляет уже 20%, требует неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства.
"Здесь нам важна ваша поддержка и поддержка Центрального Банка России. Для сохранения доступности жилья для граждан необходимо сформировать "ипотечное меню", которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность", — рассказал Ирек Файзуллин.
Глава Минстроя РФ подчеркнул, что ведомство формирует пятилетнюю программу в тех объемах финансирования, которые предполагались и ранее, сообщает ТАСС.