Минстрой поддержит льготную ипотеку в рамках антикризисных мер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках антикризисных мер Минстрой РФ поддержит льготную ипотеку. Для сохранения доступности жилья для граждан будет сформировано "ипотечное меню", сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что ситуация с ключевой ставкой, которая сегодня составляет уже 20%, требует неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства.

"Здесь нам важна ваша поддержка и поддержка Центрального Банка России. Для сохранения доступности жилья для граждан необходимо сформировать "ипотечное меню", которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность", — рассказал Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя РФ подчеркнул, что ведомство формирует пятилетнюю программу в тех объемах финансирования, которые предполагались и ранее, сообщает ТАСС.