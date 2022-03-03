Самостоятельно прибывшие в Тюменскую область жители ЛНР и ДНР могут обратиться за единовременной выплатой

Фото: expert-club.online Фото: expert-club.online

Жители ДНР и ЛНР, самостоятельно прибывшие в Тюменскую область, могут подать заявление на получение единовременной выплаты. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Все полученные заявления на единовременную материальную помощь направляются в министерство труда и социального развития Ростовской области для осуществления выплаты.

В Тюмени подать заявление можно в Центре обеспечения мер социальной поддержки по адресу: ул. Пермякова, 24/2. Часы работы: пн-чт 8:45-18:00, пт 9:00-17:00, сб,вс – выходные.

В других муниципалитетах региона с заявлением необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту размещения. Консультации – по Единому социальному телефону (3452) 6-8888-6.

Евгений Бабенко