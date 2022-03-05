Тюменские агрономы вырастили 670 тысяч разноцветных тюльпанов

| Фото: садовый центр "Плодовое" ВКонтакте | Фото: садовый центр "Плодовое" ВКонтакте

Почти 670 тыс. роскошных тюльпанов вырастили к 8 марту в крестьянском хозяйстве "Плодовое".

Все они, как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" глава хозяйства Светлана Гаврилова, уже проданы. Те, кто позаботился оформить заказ на букеты и композиции пораньше, платили 35 рублей за цветок. Сегодня обычный тюльпан стоит уже 60 рублей, а махровый – 70.

"Особым спросом в этом году пользуется белый тюльпан – цвет нежности и чистоты, - говорит она. - В прошлом году был очень популярен желтый тюльпан сорта "Стронг голд".

В тренде остаются и другие первоцветы - нарцисс и гиацинт. С удовольствием мужчины покупают ирисы и крокусы.

"В этом году вырос спрос и на цветы в подарочных пакетах, которые мы опробовали в прошлом году. Это может быть примула или гиацинт, есть также тюльпановые и гиацинто-нарциссовые наборы. Когда они отцветут и завянут, их можно будет высадить в открытый грунт и через год на своей даче любоваться этой же красотой", - поделилась глава КХ "Плодовое".

Борис Олейник