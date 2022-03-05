Выступления лучших коллективов Тюменской области покажут на онлайн-концерте к 8 марта

| Фото: из сообщества ансамбля "Юность Сибири" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества ансамбля "Юность Сибири" во ВКонтакте (архив)

Праздничную программу "Концерт по заявкам...", посвященную Международному женскому дню, в формате онлайн запустит Дворец творчества и спорта “Пионер” 6 марта в 14 часов, сообщают организаторы.

Прямая трансляция пройдет в группе ВКонтакте и на YouTube-канале. В программе: выступления команды формейшн "Вера – Пионер", танцы ансамбля народного танца "Юность Сибири", выход ансамбля эстрадного танца "Карнавал", номера театра танца "Возрождение", композиции от студии эстрадного вокала "Нота", вокальное исполнение ансамбля "Музыкальный трамплин", а также студий "Итервал" и "Дебют".

Возрастное ограничение: 6+.