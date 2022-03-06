Больше 160 тысяч зубов вылечили тюменские стоматологи за год

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Почти 472 тыс. приемов пациентов провела тюменская областная стоматологическая поликлиника в 2021 году. Итоги работы учреждение подвело в канун профессионального праздника - Международного дня зубного врача, сообщает департамент здравоохранения региона.

В пяти филиалах поликлиники помощь тюменцам оказывают 121 врач-стоматолог, 40 зубных врачей, 4 стоматологических гигиениста и 140 средних медицинских специалистов.

"В течение года в штат поликлиники приняли 18 молодых специалистов. Все действия направлены на увеличение доступности и улучшения качества оказываемой стоматологической помощи как жителям Тюмени и юга области, так и других городов России", – рассказала главный врач Областной стоматологической поликлиники Тамара Гуляева.

За 2021 год здесь пролечили более 166 тыс. зубов, около 86 тыс. зубов удалили, провели свыше 5,6 тыс. операций, установили 1 тыс. 147 имплантатов. С применением передового оборудования хирурги проводят оперативные вмешательства разного уровня сложности: на альвеолярных отростках и челюстно-лицевой области, имплантацию.

Внедряют новые методики и врачи – стоматологи-ортопеды. В Областной стоматологической поликлинике широко используют различные виды протезирования, в том числе протезирование на имплантатах, бюгельное протезирование на микрозамках. В прошлом году стоматологи-ортопеды изготовили ортопедические конструкции для 12 тыс. пациентов, врачи-ортодонты провели 2 тыс. 433 лечения зубо-челюстных аномалий у детей.

Проведено 853 диагностических процедуры онкоскрининга для жители Тюмени с целью ранней диагностики предраковых и злокачественных новообразований полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии.