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Театральную студию для людей старшего поколения создали в Тюмени

Общество, 08:47 08 марта 2022

Фото: МТЦ "Космос"

Серебряные волонтеры и просто творческие тюменцы старшего поколения стали участниками театральной студии, которую создали в рамках проекта "Мари Vanna".

Автор проекта - серебряный волонтер с пятилетним стажем Любовь Климентьева.

Первый кастинг в Тюмени уже прошел: из 60 конкурсантов режиссеры отобрали 30 человек, сообщает "Тюменская область сегодня". Сейчас начинающие актеры проходят обучение основам театрального искусства. В качестве преподавателей и наставников курса выступают молодые режиссеры МТЦ "Космос".

Отметим, инициативу тюменки поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой". Проект реализуется и при поддержке Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений" в рамках Федеральной программы "Молоды душой".

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