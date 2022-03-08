Театральную студию для людей старшего поколения создали в Тюмени

Фото: МТЦ "Космос" Фото: МТЦ "Космос"

Серебряные волонтеры и просто творческие тюменцы старшего поколения стали участниками театральной студии, которую создали в рамках проекта "Мари Vanna".

Автор проекта - серебряный волонтер с пятилетним стажем Любовь Климентьева.

Первый кастинг в Тюмени уже прошел: из 60 конкурсантов режиссеры отобрали 30 человек, сообщает "Тюменская область сегодня". Сейчас начинающие актеры проходят обучение основам театрального искусства. В качестве преподавателей и наставников курса выступают молодые режиссеры МТЦ "Космос".

Отметим, инициативу тюменки поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой". Проект реализуется и при поддержке Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений" в рамках Федеральной программы "Молоды душой".