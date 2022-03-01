Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по объемам выдачи семейной ипотеки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает пятое место в рейтинге регионов-лидеров по выдаче "Семейной ипотеки". Впереди, сообщает ДОМ.РФ, только Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Государственной программой "Семейная ипотека" с момента ее запуска воспользовались уже более 300 тыс. семей, а общий объем выдач превысил 1 трлн рублей. Льготные программы, особенно "Семейная ипотека", по словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, доказали свою эффективность и пользуются повышенным спросом у тех, кто хочет улучшить жилищные условия.

"С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идет в обычном режиме и по текущим ставкам", — отметил он.

Помимо покупки квартиры в новостройке, по "Семейной ипотеке" можно рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов - 6 млн рублей.

По условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых, однако многие кредитные организации предлагают более выгодные условия.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Позже правительство РФ распространило ее и на первенцев, также она стала доступна на приобретение земельных участков и строительство частных домов на них. Действие программы продлено до конца 2023 года.