В Ялуторовске воспитанники детского сада узнали о наследии декабристов

| Фото: группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте | Фото: группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте

О вкладе декабристов в развитие образования в Ялуторовске узнали воспитанники детского сада № 7. Урок "Грамматика и математика" прошел в Ялуторовском музейном комплексе.

Ребята узнали, что двести лет назад в школе Ялуторовска обучение было платным. Все изменилось, когда в город приехал декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Он открыл в 1842 году бесплатную школу для мальчиков, а в 1846 году — первую в Сибири школу для девочек.

Бумага в те времена стоила недешево, поэтому первые свои буквы и цифры дети писали палочками на песке, который был насыпан в неглубокие ящики. Те, кто постарше, усовершенствовали свои навыки в письме мелом на "аспидных" досках. И только те, кто научился писать грамотно и красиво, получали чернила, перо и бумагу.

Воспитанники группы "Росинка" испытали на себе роль учеников якушкинских школ и испробовали письмо гусиным пером и чернилами, сообщили в пресс-службе музейного комплекса.