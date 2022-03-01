  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожарные в Заводоуковске помогли женщине выбраться из погреба

Общество, 16:57 16 марта 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожилая женщина спустилась в погреб дома, но выбраться оттуда не смогла. Звонок с просьбой о помощи поступил диспетчеру пожарно-спасательной части № 93 Заводоуковска в 14 часов 14 минут 16 марта от очевидцев происшествия, сообщает региональное управление МЧС России.

"Пожарные спустились в погреб и достали пенсионерку из "западни". Спасенная женщина была передана работникам скорой помощи, сотрудники МЧС России оказали содействие по её транспортировке в спецавтомобиль медицинской службы", - рассказали в управлении.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , спасатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 16.03.2022Первые вертолеты доставят жителей тобольского Заболотья в начале апреля
18:10 16.03.2022Керамическую карту Тюмени 1912 года презентовали в музейном комплексе
18:00 16.03.202217 марта - события дня
17:49 16.03.2022В Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан можно улететь с Utair