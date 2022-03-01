Пожарные в Заводоуковске помогли женщине выбраться из погреба

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожилая женщина спустилась в погреб дома, но выбраться оттуда не смогла. Звонок с просьбой о помощи поступил диспетчеру пожарно-спасательной части № 93 Заводоуковска в 14 часов 14 минут 16 марта от очевидцев происшествия, сообщает региональное управление МЧС России.

"Пожарные спустились в погреб и достали пенсионерку из "западни". Спасенная женщина была передана работникам скорой помощи, сотрудники МЧС России оказали содействие по её транспортировке в спецавтомобиль медицинской службы", - рассказали в управлении.