Тюменским садоводам дали советы по борьбе с вредителями растений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским садоводам советуют уже сейчас начинать борьбу с зимующими на коре деревьев вредителями, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

Один из способов – опрыскать стволы водным составом мочевины высокой концентрации. Эта процедура безвредна для растений, но вредителям нанесет серьезный ущерб.

Также можно использовать раствор нитрафена, но обрабатывать им специалисты советуют до того, как начнут набухать почки. Как раз в этот период нитрофен особенно эффективно защищает растения от зимующих вредителей.

Кусты смородины и крыжовника можно полить горячей водой температурой 80-90 градусов.