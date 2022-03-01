Более 12 тысяч гектар засеют аграрии в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

89 тракторов, 19 культиваторов, 27 сеялок и два посевных комплекса выйдут весной на поля Тобольского района. Общая посевная площадь в 2022 году составит 12 тыс. 795 га. Как сообщает администрация муниципального образования, аграрии готовы к полевым работам, техосмотр сельхозмашин запланирован на 1 апреля.

В настоящее время крестьянские хозяйства района запаслись дизельным топливом на первую неделю полевых работ, а также подготовили семенной фонд, составляющий сегодня 1 тыс. 200 тонн.

Севом зерновых и зернобобовых культур будут заниматься 19 агропредприятий. Они планируют засеять 2 тыс. 80 га яровой пшеницей, 2 тыс. 55 га – овсом, 300 га – ячменем и 670 га – однолетними травами. 576 га займет картофель, 76 га – овощи.