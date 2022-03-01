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Водитель иномарки въехал в ограждение и дерево у спуска с пермяковского моста в Тюмени

Происшествия, 14:04 29 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

44-летний водитель автомобиля Chery въехал в бетонное ограждение, а затем в дерево на ул. 30 лет Победы в Тюмени, в районе спуска с путепровода ул. Пермякова, 28 марта. Автомобилиста доставили в больницу.

"Мужчина был лишен права управления транспортом за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения в 2018 году в Нижнем Новгороде. Вчера он также отказался от проверки на опьянение, поэтому теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# автомобили , ГИБДД Тюменской области

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