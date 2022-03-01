Охват взрослого населения Тюменской области вакцинацией против COVID-19 достиг 93,2%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1 млн 156 тыс. жителей Тюменской области. Охват взрослого населения полным курсом составляет 93,2%, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

При этом план вакцинации – 80% от взрослого населения региона, а это 937 тыс. 600 человек, ревакцинации — 532 тыс. 300 человек. План ревакцинации выполнен в регионе более чем наполовину - 269 тыс. жителей региона поставили прививки.

Эксперты отмечают, что защитная доза вакцины - необходимая мера на фоне возобновившегося роста заболеваемости ковидом в других странах.

За весь период пандемии в регион поступило более 1 млн 335 тыс. комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. В департаменте здравоохранения уточнили, что также в плановом порядке продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет.

Оксана Корнеенкова