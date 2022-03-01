Жителям Тюменской области напомнили правила в пограничной зоне

| Фото: ФКУ «Уралуправтодор» | Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Нахождение в пограничной зоне без документа, удостоверяющего личность (паспорта) – наиболее частое нарушение правил пограничного режима.

"Граждане, - отмечено в сообщении пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, - считают обременительными действующие правила пограничного режима. Однако пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны государственной границы и предназначен, прежде всего, для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации".

Управление ФСБ напоминает, что лицам, прибывающим в пограничную зону необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

При нахождении в пятикилометровой полосе вдоль государственной границы Российской Федерации для посещения родственников, мест захоронений, необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также пропуск в пограничную зону. При осуществлении сельскохозяйственной и производственной деятельности – документы удостоверяющие личность и разрешение пограничных органов на ее ведение.

Для граждан, проживающих в пределах муниципального образования, на территории которого установлена пограничная зона, для въезда (прохода) пропуск не требуется. Достаточно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Процедура оформления пропусков (разрешений) предельно проста и не требует много времени. Заявление на получение пропуска или разрешения можно подать одним из способов: лично обратившись в Пограничное управление или одно из его подразделений или отправив заявление на получение на электронную почту: pu.kurgan.tyumenobl@fsb.ru (бланки можно скачать здесь). Также можно воспользоваться федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Тюменская область на юге граничит с Северо-Казахстанской областью Казахстана.

Казанский и Сладковский муниципальные районы Тюменской области являются административно-территориальными единицами, непосредственно примыкающими к российско-казахстанской государственной границе.

В пятикилометровую полосу местности вдоль государственной границы входят следующие населенные пункты в Казанском районе - Новоалександровка, Ельцово, Благодатное, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка. В муниципальном образовании "Сладковский район" - Александровка, Новоказанка.