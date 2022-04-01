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Фасады водонапорной башни в Тюмени в ходе реставрации красить не будут

Общество, 15:35 01 апреля 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Фасады водонапорной башни, расположенной на улице Орджоникидзе в Тюмени, не будут окрашивать в ходе реставрации. Их выполнят в краснокирпичном стиле, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Новость о том, что объявлены торги на реставрацию Тюменской водонапорной башни появилась в Сети 31 марта. В комментариях жители региона активно обсуждают, что башню окрасят в шесть цветов, но это не так", - подчеркнули в комитете.

В ходе реставрации фасады очистят, в том числе от старой краски. Сильно разрушенный кирпич заменят керамическим кирпичом аналогичного размера, докомпановку незначительных утрат произведут специальным составом с пигментом красного кирпича, который специально подобран.

Напомним, научно-проектная документация на полный комплекс работ на водонапорной башне прошла государственную историко-культурную экспертизу в июне 2019 года. В сентябре 2021-го мэрия сообщила о скором включении проекта реставрации в бюджет города на ближайшие годы. Средства на реализацию проекта предусмотрены в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

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# исторические памятники , реставрация

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