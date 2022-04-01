Тюменцев старшего поколения приглашают на чемпионате по компьютерной грамотности

| Фото: Департамент информатизации Тюменской области | Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Тюменцы старшего поколения примут участие в десятом областном чемпионате по компьютерной грамотности. Как сообщает региональный департамент информатизации, проверить свои знания может каждый житель области: женщины — от 55 лет, мужчины — от 60 лет.

Отборочный тур чемпионата состоится дистанционно с 4 апреля по 9 мая. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Для участия нужен компьютер с доступом в интернет.

Задания будут доступны на сайте. Подведение итогов отборочного тура состоится 13 мая. 16 человек, набравших наибольшее количество баллов, 26 мая примут участие в финальном туре, где в режиме реального времени продемонстрируют знания, выполняя различные задания.

Финал может пройти очно или дистанционно, решение о форме проведения появится после подведения итогов отборочного тура. Победители чемпионата представят регион на XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Подробную информацию можно узнать по телефону (3452) 56-53-92.