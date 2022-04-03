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Тюменцам напомнили о весеннем обострении у кошек и собак

Общество, 11:34 03 апреля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Весна — время обострения различных заболеваний у домашних животных, напоминают ветеринары жителям Тюменской области.

"Многие болезни кошек и собак не представляют опасности для человека, но для животных они могут являться чрезвычайно серьезными. В ветеринарной практике на сегодняшний день встречаются все виды внутренних незаразных заболеваний, инфекционных, паразитарных. В Тюмени прослеживается тенденция сезонности в весенне-осенний промежуток: пироплазмоз собак, инфекционный гастроэнтерит, блошиный дерматит, обострение хронических заболеваний мочеполовой системы, сердечные заболевания", – рассказал изданию "Тюменская область сегодня" начальник ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных" Андрей Трапезников.

Он пояснил, что у кошек и собак также нередко встречаются кожные заболевания, вызывающие зуд, грибки и бактерии.

Врач подчеркнул, что заниматься самолечением при этом заболевании не рекомендуется. Важна правильная и своевременная диагностика, а это могут сделать только специалисты.

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# ветеринария , домашние животные , кошки , собаки

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