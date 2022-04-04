Три команды педагогов из Тюмени прошли в финал конкурса "Флагманы образования. Школа"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Три команды педагогов из Тюмени примут участие в финале Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщают организаторы.

Тюменскую область представят коллективы гимназии № 16, школы № 37 им. Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова и школы № 15. Они стали лучшими по итогам очного полуфинала, который прошел в Сургутском государственном педагогическом университете.

Участие в отборе принимали 50 команд из регионов Уральского федерального округа. Все он предварительно прошли этап дистанционного тестирования. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

В течение трех дней конкурсанты прошли испытания "Дебаты", где отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, участвовали в деловой игре "Школьный проектный офис" и в кейс-турнире по решению управленческих, психолого-педагогических и методических задач. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

По итогам отбора в финале конкурса "Флагманы образования. Школа" Уральский федеральный округ представят 13 команд. Семь из них из Свердловской области, три - из Тюменской области, две - из Ханты-Мансийского автономного округа и одна - из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.