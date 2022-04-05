Поликлиника в Ялуторовске после ремонта увеличилась на 2 тысячи квадратных метров

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Взрослая поликлиника в Ялуторовске после капитального ремонта увеличилась на 2 тыс. кв. метров. Она рассчитана на 54 тыс. пациентов в год. Открытие объекта прошло 5 апреля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

За время ремонта был надстроен пятый этаж, проведена пристройка фасадной части, проведены работы по благоустройству, утеплены стены, заменены окна, на лестничных площадках они стали панорамными. Закуплено и установлено новое медоборудование.

В здании разместили рентгенкабинеты, женскую консультацию, call-центр, отделение профосмотров, платных услуг. Во взрослой поликлинике приём проведут врачи-хирурги, онкологи и урологи, а на четвёртом этаже поликлиники открылось новое отделение реабилитации.

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Кабинет оториноларинголога оснащен современным ЛОР-комбайном для эндоскопической диагностики заболеваний ЛОР-органов. В кабинете врача-офтальмолога установлен новый диагностический комплекс, включающий аппарат для измерения внутриглазного давления.

Во взрослом поликлиническом отделении оказывают экстренную, плановую и неотложную помощь шесть дней в неделю. Потоковая пропускная способность поликлиники выросла почти в два раза.

Ремонт и оснащение ялуторовской поликлиники прошло в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.