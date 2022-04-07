78 бывших узников фашистских лагерей живут в Тюменской области

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78 бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, живут в Тюменской области. Каждый из них получает поддержку, сообщает региональный департамент социального развития.

Бывшие узники концлагерей пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством: осуществляется ежемесячная денежная выплата; предоставляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; предусмотрен набор социальных услуг, включающий обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, возмещаются расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и внутриобластного сообщения.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей из средств областного бюджета ежегодно осуществляется единовременная денежная выплата. В 2022 году размер данной выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Напомним, 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата установлена по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.

В Тюмени волонтеры "Бессмертного полка" напомнят о людях, прошедших фашистские концлагеря. 11 апреля с 13 до 14 часов на центральную площадь Тюмени выйдут волонтеры с плакатами, на которых написано название концентрационного лагеря и количество людей, замученных в нем.