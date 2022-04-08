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Банк России снизит ключевую ставку на 300 пунктов до 17% годовых

Экономика, 14:05 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевая ставка Банка России снизится на 300 б.п., до 17 % годовых с 11 апреля. решение принял совет регулятора.

По информации пресс-службы ЦБ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

"Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски", - говорят эксперты.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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# Банк России , ключевая ставка

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