В Тюмени на 84 станциях установили насосы для нормального давления воды в многоэтажках

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новые автоматические насосы на 84 повысительных станциях установил Росводоканал Тюмень. Работы по модернизации объектов начались в рамках концессионного соглашения в 2018 году. Насосные станции обеспечивают нормативное давление воды на верхних этажах многоэтажных домов.

Обновленное оснащение станций не только позволяет экономить до 30% электроэнергии, но и повышает надежность и качество всей системы водоснабжения.

Круглосуточный мониторинг работы всех насосных станций ведут специалисты центральной диспетчерской службы. В случае необходимости диспетчер немедленно направит на станцию дежурную бригаду.

Реконструкция объектов продолжится работами по ремонту фасадов и кровель сооружений, чтобы они гармонично вписывались в городской ландшафт.