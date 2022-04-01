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В Тюмени на 84 станциях установили насосы для нормального давления воды в многоэтажках

Общество, 18:53 11 апреля 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новые автоматические насосы на 84 повысительных станциях установил Росводоканал Тюмень. Работы по модернизации объектов начались в рамках концессионного соглашения в 2018 году. Насосные станции обеспечивают нормативное давление воды на верхних этажах многоэтажных домов.

Обновленное оснащение станций не только позволяет экономить до 30% электроэнергии, но и повышает надежность и качество всей системы водоснабжения.

Круглосуточный мониторинг работы всех насосных станций ведут специалисты центральной диспетчерской службы. В случае необходимости диспетчер немедленно направит на станцию дежурную бригаду.

Реконструкция объектов продолжится работами по ремонту фасадов и кровель сооружений, чтобы они гармонично вписывались в городской ландшафт.

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# Росводоканал

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