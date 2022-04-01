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Тюменка заплатит 60 тысяч рублей за публичное оскорбление Героя России

Общество, 17:48 11 апреля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменка заплатит Герою России 60 тыс. рублей компенсации морального вреда за причиненное оскорбление. Как сообщает прокуратура Тюменской области, в 2021 году после рассмотрения гражданского дела в Центральном районном Тюмени женщина публично назвала пожилого тюменца лжегероем, недостойным звания и незаконно его получившим.

Выяснилось, истец имеет звание Героя России, присвоенного ему указом президента РФ в 1996 году за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена на территории Афганистана. Его поступок лег в основу сюжета художественного фильма "Кандагар".

В силу пожилого возраста и имеющихся заслуг тюменец был глубоко оскорблен таким невежественным и жестоким поступком, причинившим ему тяжелые нравственные страдания. Суд вынес решение о взыскании с виновницы в пользу пострадавшего 60 тыс. рублей.

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# компенсация

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