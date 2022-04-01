Тюменцам с хроническими заболеваниями предлагают воспользоваться сервисом Qrepublik

Qrepublik Qrepublik

Людям с хроническими заболеваниями, одиноким и пожилым предлагают воспользоваться сервисом Qrepublik, который запускается в Тюмени, сообщает пресс-служба компании.

"Браслет помощи", который выпускает компания, это новый и технологичный формат контроля состояния здоровья, который развивает осознанный подход — легче предотвратить, чем лечить. Продукция представлена в нескольких вариантах: нейлоновый или силиконовый браслеты и накладки на часы.

На устройстве закреплен специальный вкладыш с QR-кодом, по которому хранится информация о хронических заболеваниях человека, перенесенных операциях, аллергии, группе крови, а главное — контактные номера родственников для оперативной связи.

"Браслеты помощи" подходят людям без хронических болезней и факторов их риска; тем, у кого есть факторы риска заболеваний; пациентам с хроническими заболеваниями.

Добавим, компания Qrepublik отмечена грамотой и медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.