"Тюменское время" бесплатно прорекламирует региональный бизнес

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телеканал "Тюменское время" запускает проект "Помогаем бизнесу".

Он включает несколько направлений работы, среди которых уникальный промокод от телеканала, по которому потребитель может получить скидку, а организация становится партнером телеканала, появляясь со своим брендом на всех его онлайн-площадках.

"Это очень крутая акция для поддержки предпринимателей, которая позволит бизнесу абсолютно бесплатно прорекламироваться и заявить о себе", - отметила продюсер проекта Ксения Волкова.

Узнать подробнее об условиях участия можно в группе "Тюменское время" во ВКонтакте. Там же можно оставить заявку и менеджеры телекомпании перезвонят и озвучат условия акции.

Сроки проведения до 31 мая 2022 года.

Проект направлен на поддержку в регионе коммерческого кластера, который в дальнейшем может стать центром притяжения талантливых бизнесменов в различных отраслях.