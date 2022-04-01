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Краевед Валерий Чупин расскажет тюменцам о роли Туры в жизни города

Общество, 17:32 13 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С лекцией о роли Туры в жизни современного города через призму истории выступит краевед Валерий Чупин в музейном комплексе им. Словцова 14 апреля.

"Тура для Тюмени - больше чем река. Не самая великая и полноводная, она играла такую роль, с которой не сравнится никакая другая водная артерия Сибири. Она дала Тюмени жизнь, кормила и поила горожан, обеспечивала процветание города", - говорится в описании к лекции.

На встрече участники подробно разберут значение Туры для современной областной столицы. Начало лекции "Река истории. История реки. Тура в жизни Тюмени" в 18 часов. Предварительная запись по телефонам: 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72.

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# лекция , Музейный комплекс им , река Тура , Словцова

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