Краевед Валерий Чупин расскажет тюменцам о роли Туры в жизни города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С лекцией о роли Туры в жизни современного города через призму истории выступит краевед Валерий Чупин в музейном комплексе им. Словцова 14 апреля.

"Тура для Тюмени - больше чем река. Не самая великая и полноводная, она играла такую роль, с которой не сравнится никакая другая водная артерия Сибири. Она дала Тюмени жизнь, кормила и поила горожан, обеспечивала процветание города", - говорится в описании к лекции.

На встрече участники подробно разберут значение Туры для современной областной столицы. Начало лекции "Река истории. История реки. Тура в жизни Тюмени" в 18 часов. Предварительная запись по телефонам: 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72.