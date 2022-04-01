В "Конторе пароходства" откроется клуб эмоционального интеллекта

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Клуб эмоционального интеллекта пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 16 апреля. Начало — в 16 часов, сообщают организаторы.

Психолог Марина Кочаровская расскажет, как совместить разум и чувства, не превращаясь в робота, и слушать внутренний голос.

"Будут неожиданные открытия из области практической психологии, тренировка эмоционального интеллекта, много практики и живое общение", — рассказали в "Конторе пароходства".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.