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В "Конторе пароходства" откроется клуб эмоционального интеллекта

Общество, 18:51 15 апреля 2022

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Клуб эмоционального интеллекта пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 16 апреля. Начало — в 16 часов, сообщают организаторы.

Психолог Марина Кочаровская расскажет, как совместить разум и чувства, не превращаясь в робота, и слушать внутренний голос.

"Будут неожиданные открытия из области практической психологии, тренировка эмоционального интеллекта, много практики и живое общение", — рассказали в "Конторе пароходства".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.

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# Контора пароходства

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