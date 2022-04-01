В Тюмени участок улицы Дзержинского перекроют на 1,5 года из-за благоустройства территории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по ул. Дзержинского в Тюмени будет прекращено с 15 апреля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение на участке от ул. Республики до ул. Советской вводится по 31 октября 2023 года и связано с началом проведения строительно-монтажных работ по проекту благоустройства территории общего пользования по ул. Дзержинского.

Водителям предлагают воспользоваться объездом по ул. Первомайской и ул. Челюскинцев, а также обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.