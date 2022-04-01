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Аппетит и качество шерсти: тюменский ветеринар рассказала, как отслеживать состояние питомца

Общество, 15:42 16 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отношение к еде, качество шерсти, температура и общая активность помогают определить, всё ли со здоровьем домашнего животного в порядке. Об этом рассказала "Вслух.ру" ветеринар Анастасия Девлишова.

Если животное не ест, не ходит в туалет и не пьет воду – это повод забеспокоиться. При этом сонливость не всегда свидетельствует о сбоях в организме. У животных разные темпераменты, задуматься о походе к ветеринару стоит, если у питомца резко изменился характер.

Чтобы определить температуру, необходимо использовать электронный градусник. Повышенная температура у питомца говорит о воспалительном процессе, нужно запланировать визит к специалисту.

Стоит следить и за шерстью питомца. Коты линяют круглогодично, беспокоиться стоит, если волоски стали тоньше, и выпадение усилилось. У собак, которые живут дома, линька тоже круглогодичная. Но если это происходит с собакой, живущей на улице, это патология, нужно выяснить причину.

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