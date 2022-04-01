Полпред в УФО: органы власти ждут от бизнеса обратной связи по мерам поддержки

| Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе | Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе

Эффективность мер поддержки малого и среднего бизнеса, который составляет более 80% от числа хозяйствующих субъектов Уральского федерального округа, обсудил полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев на совещании с уполномоченными по защите прав предпринимателей и представителями деловых сообществ Уральского федерального округа.

Полпред обратил внимание на перечень поручений президента РФ правительству от 10 апреля 2022 года, который содержит ряд мер по оказанию помощи малому и среднему бизнесу.

"С начала введения санкций принято уж несколько пакетов мер. Сейчас органам власти очень важно услышать от бизнеса насколько эффективно эти меры поддержки работают, где требуется их донастройка", — отметил Владимир Якушев.

Бизнес-омбудсмены дали обратную связь от бизнес-сообщества по текущим проблемам и предложили дополнительные меры поддержки.

"В правительстве России для сбора предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан создана единая информационная база. Каждая инициатива, поступившая из региона, будет рассмотрена", - подчеркнул полпред.

Также он сообщил, что часть проблем, которые поднимались бизнес-омбудсменами на совещании 30 марта, решены. Были сдвинуты сроки маркировки молочной продукции фермерскими хозяйствами и кооперативами. При этом розничная торговля не будет передавать информацию в систему мониторинга о проданной молочной продукции. До 1 марта 2023 года также не будет передаваться информация о продажах бутилированной воды. До 1 марта 2024 года приостановлено требование по оснащению городских автобусов тахографами.