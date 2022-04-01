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В Тюменской области ликвидировано пять лесных пожаров

Общество, 10:00 17 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано четыре новых лесных пожара, действующих лесных пожаров нет. Ликвидировано пять лесных пожаров на площади 160,8 га. Такие сведения на утро 17 апреля приводит региональный диспетчерский пункт ГБУ ТО "Тюменская авиабаза".

Жителям Тюменской области напоминают, что с 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который предполагает: запрет на посещение гражданами лесов с 16 апреля по 5 мая; запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора; запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях; запрет организациям на проведение пожароопасных работ; запрет на использование пиротехнических изделий.

Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.

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# лесные пожары

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